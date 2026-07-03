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Omerta sur le cas Ryan Mendes en conférence de presse

TM
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Omerta sur le cas Ryan Mendes en conférence de presse

La honte. La conférence de presse du Cap-Vert, avant leur 16es de finale face à l’Argentine, a été le théâtre d’une scène assez consternante jeudi. Le sélectionneur Bubista et le défenseur Ianique Stopira ont d’abord raconté leur rêve éveillé avant d’affronter le champion du monde en titre. Puis, leur échange avec les journalistes a été interrompu suite à des questions sur Ryan Mendes, visé par une enquête pour viol.

À trois reprises, l’attaché de presse de la sélection africaine d’abord, puis de celle de la FIFA ensuite, ont refusé que les deux acteurs s’expriment sur le cas du capitaine des Requins bleus.

Des « questions uniquement sur le match »

Avant cela, en préambule de la conférence de presse, l’attaché de presse du Cap-Vert avait invité les journalistes à poser des « questions uniquement sur le match ». Pour rappel, Ryan Mendes fait l’objet d’une plainte pour viol de la part d’une interprète lors d’une tournée en Océanie en mars 2026.

Comme un air de déjà vu.

Emiliano Martinez a un faible pour le Bangladesh

TM

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