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La délégation algérienne et Vladimir Petković se braquent à l'évocation du nom de Christophe Gleizes

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La délégation algérienne et Vladimir Petković se braquent à l'évocation du nom de Christophe Gleizes

Rien vu, rien entendu. Lors de la conférence de presse précédant le huitième de finale entre l’Algérie et la Suisse, ce vendredi matin (5 h), un journaliste suisse de la Tribune de Genève a tenté d’adresser sa question à Vladimir Petković, le sélectionneur des Fennecs, au nom de notre confrère Christophe Gleizes, emprisonné depuis un an en Algérie.

« On reste sur le match »

Prenant la parole, notre confrère a lancé : « Au nom de toute la presse suisse, il y a un journaliste français qui s’appelle Christophe Gleizes et qui est emprisonné en Algérie. Il aurait dû être là, il a d’ailleurs une accréditation de la FIFA » Il n’a pas pu terminer sa phrase : Said Fellak, le directeur de la communication, l’a immédiatement coupé d’un ton ferme : « S’il vous plaît, on reste sur le match. »

Qu’à cela ne tienne : la question que le journaliste suisse s’apprêtait à poser au nom de Christophe Gleizes portait sur… les pauses fraîcheur. Il a donc pu terminer sa question et Vladimir Petković a noyé le poisson en italien.

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La solidarité internationale pour que Christophe sorte enfin de ce cauchemar.

Rudi Garcia, coq en stock

EM

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