Cela fait un an que Christophe Gleizes est en prison en Algérie, un an de trop

Un an. Une putain d’année. Ce 29 juin a un écho forcément particulier pour la rédaction de So Foot. Et pour cause, il y a un an jour pour jour, notre collègue et ami Christophe Gleizes voyait le tribunal de Tizi Ouzou le condamner à sept ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ». Une décision ahurissante confirmée en appel le 3 décembre 2025. Celui qui avait pour carburant le reportage avait été arrêté le 28 mai 2024, alors qu’il réalisait un reportage sur le club de football JS Kabylie, passant ensuite treize mois sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire algérien.

Reporters sans frontières (RSF) mène une campagne internationale en sa faveur et son directeur, Thibaut Bruttin renouvelle l’appel à sa libération. « Un an que Christophe Gleizes est injustement détenu. Alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 se joue avec une chaise vide à son nom dans la tribune de presse, son accréditation officielle rappelle que sa place est dans les stades, parmi les journalistes qui couvrent l’événement, et non dans une cellule. Cette détention est une négation de la liberté d’informer. RSF appelle une nouvelle fois à sa libération immédiate et inconditionnelle et remercie tous les femmes et hommes de bonne volonté, en Algérie comme en France, qui œuvrent à son retour prochain. »

En attendant la grâce

Après la confirmation de sa peine en appel, Christophe Gleizes a choisi de retirer son pourvoi en cassation afin d’ouvrir la voie à une mesure de grâce présidentielle. Ses parents, Sylvie et Francis Godard, ainsi que son frère Maxime Gleizes, se sont rendus à plusieurs reprises en Algérie et continuent à explorer tous les recours possibles. « Nous saluons les récentes évolutions judiciaires en Algérie, et notamment la décision de la Cour suprême du 25 mai dernier, soulignent ses parents. En rejetant l’appel du parquet visant à alourdir la peine de Christophe et en prenant acte du désistement de son propre appel, la Cour a ouvert une voie d’apaisement que nous espérons décisive. Nous prenons acte de ces avancées et appelons à ce qu’elles débouchent rapidement sur une grâce présidentielle. Nous continuons d’attendre, avec espoir et dignité, le retour de Christophe parmi nous. Sa grand-mère, Mamy Geo, âgée de 102 ans et demi, a dans une vidéo réitéré, en ce triste anniversaire, son appel à revoir son petit-fils. »

En attendant que tu puisses honorer cette accréditation pour la Coupe du monde, on t’envoie toute la force Christophe.

Vinícius Júnior, en mode senior