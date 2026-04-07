S’abonner au mag
  • Suisse
  • FC Paradiso

Ezequiel Schelotto, ancien international italien, éteint un incendie en plein match

QB
2 Réactions
Un international italien maîtrise un incendie

Le sens du devoir. Un incendie s’est déclenché samedi en marge du match de troisième division suisse entre le FC Paradiso et le FC Bavois, au niveau des bâches déployées par les supporters derrière l’un des buts. N’écoutant que son courage, Ezequiel Schelotto n’a pas hésité à intervenir en attrapant le tuyau d’arrosage qui traînait au bord du terrain et à aller combattre le feu.

Visiblement, il sait y faire : quelques litres d’eau plus tard, les flammes avaient disparu. Le défenseur de 36 ans porte le maillot du FC Paradiso depuis 2024. Auparavant, il avait joué pour Cesena, l’Atalanta, l’Inter, Parme, le Sporting, Brighton ou encore le Racing en Argentine. Il a honoré sa première et unique sélection avec l’Italie en août 2012.

Un nouveau pompier de service à ajouter au répertoire des présidents de clubs.

L’antisèche de Donnarumma, volée par un Bosnien, vendue aux enchères

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.