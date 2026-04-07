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Manchester United continue de miser sur Harry Maguire

TC
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Manchester United continue de miser sur Harry Maguire

De zéro à héros. Longtemps critiqué par les supporters des Red Devils depuis son arrivée en 2019, Harry Maguire a renversé les cœurs et les idées jusqu’à prolonger avec Manchester United jusqu’en 2027, avec une option pour une année supplémentaire.

Un meuble de Manchester United

« Je suis ravi de prolonger mon aventure dans ce club incroyable et de continuer à jouer devant nos supporters si fidèles afin de créer ensemble encore plus de moments extraordinaires », a posé le défenseur anglais sur le site internet du club.

Leader du vestiaire, l’Anglais a connu des périodes délicates qui ne l’ont pas empêché de continuer son aventure à Old Trafford. Un comportement salué par Jason Wilcox, directeur du football mancunien : « Harry incarne la mentalité et la résilience nécessaires pour performer à Manchester United. »

La Ligue des champions la saison prochaine, pour le grand Harry !

Harry Maguire n’en veut pas à Rúben Amorim 

TC

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