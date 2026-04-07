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La chaîne TV du Real Madrid peste sur la VAR

EA
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La chaîne TV du Real Madrid peste sur la VAR

Negreira a-t-il fait des petits ? À la suite de la défaite du Real Madrid à Majorque (2-1), la chaîne télé du club, Real Madrid Conecta, a dénoncé le favoritisme des arbitres envers le Barça. Ce dernier affrontait l’Atlético de Madrid au Metropolitano et s’y est imposé 2-1. Cette victoire lui permet de prendre sept points d’avance sur le Real.

La Casa Blanca estime que le traitement des arbitres est différent entre elle et le Barça et, sur sa chaîne, le club revient notamment sur le cas Federico Valverde, expulsé face à l’Atlético avant la trêve sans que la VAR ne revienne sur sa décision, à l’inverse du Barcelonais Gerard Martín ce week-end, qui, lui, a vu son rouge être annulé. « L’expulsion de Fede Valverde n’a pas été annulée par la VAR. Celle de Gerard Martín, en revanche, l’a été. Un oui, l’autre non. Pourquoi ? », questionne la chaîne.

Real Vardrid ou Varça ?

Pour taper encore plus sur les hommes en fluo, l’émission a également dressé un bilan comparatif entre les deux clubs en matière de recours à la VAR : « Le Barça compte six interventions supplémentaires. Treize décisions changées via la VAR lui ont été favorables contre sept défavorables. Le Real Madrid, quant à lui, cumule trois décisions inversées en sa faveur et onze à son encontre. »

Et pourquoi ne pas comparer avec Oviedo ?

Kylian Mbappé loin devant Lamine Yamal !

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