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L’idée révolutionnaire de Luciano Spalletti pour sauver le football italien

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L’idée révolutionnaire de Spalletti pour sauver le foot italien

Les sélectionneurs passent, et l’Italie trépasse. La Nazionale s’apprête à voir arriver son troisième Mister en l’espace d’un an. Luciano Spalletti, qui était en place jusqu’à la claque 3-0 en Norvège en juin 2025, a repris des couleurs sur le banc de la Juventus. Mais la cicatrice n’est toujours pas refermée.

« À la fin du match (de barrages), je me suis imaginé à la place de Gattuso et ma première pensée a été pour lui. C’est un homme bien. Je ne sais pas comment j’aurais réagi ni comment j’aurais pu m’en sortir. J’ai tellement souffert de ce limogeage, si profondément, que j’en suis resté presque paralysé : j’étais incapable de parler de football sur le moment, j’étais comme hypnotisé par la déception. Si Kean avait marqué le 2-0 contre la Bosnie, de quoi aurait-on parlé ? De la “grande Italie”… Alors, dans ces débats houleux où chacun dit ce qu’il veut, il nous faut un peu plus d’équilibre », expliquait-il au micro de Sky Sport lundi soir.

Spalletti propose d’ailleurs une mesure pour remédier au problème du vivier italien : « Et si chaque équipe de Serie A devait avoir un joueur de moins de 19 ans sur le terrain ? Cela obligerait chaque équipe à en avoir quatre à disposition. Ce qui fait 80 jeunes à accompagner pour les faire devenir plus forts. »

L’Italie n’a pas de pétrole, ni d’équipe à la Coupe du monde, mais au moins, elle a des idées !

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