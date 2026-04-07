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Memphis Depay : « Les Brésiliens ne comprennent pas pourquoi on parle mal de moi aux Pays-Bas »

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Memphis répond aux critiques avant le Mondial

Juste une mise au point. Touché avec les Corinthians, Memphis Depay n’a pas participé au rassemblement des Pays-Bas. La petite phrase de Ronald Koeman, qui a souligné l’importance de sa condition physique, a été rapidement relevée. Pour autant, et malgré les doutes soulevés par son départ au Brésil, le meilleur buteur de l’histoire des Oranje reste déterminé à participer à sa troisième Coupe du monde cet été. « Je n’ai pas encore terminé mon aventure avec l’équipe nationale néerlandaise, affirme-t-il dans un entretien à Ziggo Sport. Je veux juste gagner un titre avec les Oranje. »

Depuis son arrivée en Amérique du Sud en septembre 2024, Memphis Depay a inscrit 20 buts en club, dont un en finale de la Coupe du Brésil, remportée en décembre. « Les critiques que je reçois souvent ne me dérangent pas outre mesure, car je ne peux pas les empêcher. J’y suis confronté depuis longtemps. J’avais déjà des détracteurs à 16 ans, rappelle l’ancienne star de l’OL. Les Brésiliens ne comprennent pas pourquoi on parle mal de moi aux Pays-Bas. J’ai marqué 23 buts en 23 matchs lors des qualifications pour la Coupe du monde. Bien sûr, on affronte des équipes plus faibles, mais il faut bien que quelqu’un marque, non ? »

Il n’a pas tort.

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