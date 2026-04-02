Le Barça prolonge un fils Kluivert

Un Kluivert en cache toujours un autre.

Le FC Barcelone annonce la prolongation de contrat de Shane Kluivert ce jeudi. Arrivé à la Masia en 2017, le Néerlandais est désormais lié au club catalan jusqu’en 2028.

Il attend son heure avec l’équipe première

Le joueur de 18 ans évolue avec le Barça Atlètic, l’équipe réserve en quatrième division espagnole depuis le début de la saison, et a disputé des rencontres de Youth League en U19.

🤝 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐞 𝐊𝐥𝐮𝐢𝐯𝐞𝐫𝐭 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍🏼 Acord per a la renovació de l’atacant neerlandès dues temporades més 🔗 https://t.co/oo82kNPzhl 💙❤️ pic.twitter.com/StEpywH432 — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) April 2, 2026

Le nom de famille Kluivert résonnait déjà en terre catalane de 1998 à 2004, grâce à Patrick, le père de Shane. L’ancien buteur batave a fait le bonheur des Blaugrana en plantant 122 pions en 257 matchs.

Capable de jouer sur tous les fronts de l’attaque, Shane Kluivert n’a pas encore eu l’opportunité de jouer en équipe première, mais espère suivre les traces du papa, ainsi que celles de Justin (Bournemouth) et Ruben (Lyon), ses frères aînés tous deux professionnels.

Un futur champion (mon frère) en devenir ?

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