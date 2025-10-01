S’abonner au mag
Le Barça renverse le PSG en Youth League

SF
Le chocito.

Après la pluie de buts lors de la première journée face à l’Atalanta, les Titis parisiens ont cette fois chuté 2-1 face aux U19 du Barça en Youth League. En déplacement à l’Estadi Johan Cruyff, les jeunes parisiens ont d’abord montré de belles intentions mais ont finalement payé leurs erreurs, dans une deuxième mi-temps difficile face à une équipe catalane très réactive.

Vous vous souvenez du carton rouge reçu par Araújo lors du 4-1 du PSG ? Eh bien, les Titis ont voulu rendre un hommage. Parfaitement lancé dans la profondeur, Wassim Slama se fait crocheter par Alex Campos, qui dans un dernier geste désespéré balaie le joueur parisien de la main. Un copier-coller de l’action provoquée par Bradley Barcola sur l’Uruguayen. Carton rouge inévitable, les Barcelonais se retrouvent à dix dès la 24ᵉ minute.

Malgré cette supériorité numérique, le match reste serré et les occasions se multiplient des deux côtés. Les Parisiens ouvrent le score grâce à un magnifique travail sur le côté droit d’Abdou Fanne Dramé, qui centre pour Zayon Telamio. Ce dernier contrôle, élimine son défenseur et conclut d’une frappe sèche au premier poteau (43e).

Tout s’inverse

La deuxième mi-temps est le miroir de la première, mais en faveur des pensionnaires de la Masia. Après avoir reçu deux cartons jaunes évitables, clairement sur des fautes d’attaquant, Wassim Slama est lui aussi exclu à la 58e minute. Le Barça en profite pour revenir au score dix minutes plus tard grâce à Shane Kluivert,  passé par les U12 du PSG. Le quatrième fils de Patrick Kluivert sonne la révolte et le Barça repasse devant dans la foulée (73e). Le capitaine Xavi Espart, parfaitement servi dans la profondeur, se retrouve seul face au but et scelle l’avantage catalan. Des regrets, mais une défaite finalement logique au vu de la domination catalane.

Une belle prépa pour rentrer à la 86e contre le LOSC en Ligue 1.

En Youth League, Brest éliminé et Paris rassasié

SF

