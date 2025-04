Le FC Barcelone pourrait réaliser un exploit vraiment historique

On connaissait le triplé. On avait même accepté l’idée d’un sextuplé façon Guardiola. Mais là, Barcelone s’attaque à un autre délire : le triple triplé.

Oui, trois équipes du club : les U19, les féminines et les hommes peuvent toutes rafler championnat, coupe nationale et Ligue des champions dans la même saison.

Pour les jeunes, c’est validé

Ce lundi, les U19 ont mis une claque à Trabzonspor (4-1) en finale de Youth League. Avec ce sacre européen, la Masia valide son triplé : championnat, coupe et Youth League. Première brique posée. Les féminines, elles, sont en tête de la Liga (avec un match en retard et un point d’avance sur le Real), qualifiées pour la finale de la Copa contre l’Atlético de Madrid et pour celle de la Ligue des champions face à Arsenal, les tombeuses de Lyon. Autant dire qu’elles ont un pied et demi dans l’histoire.

Chez les hommes, ce n’est pas mal non plus. Vainqueurs de la Copa samedi dernier au terme d’un Clásico fou, ils dominent la Liga avec 4 points d’avance sur le Real et s’apprêtent à disputer une demie de C1 contre l’Inter. Bref, le Barça vit une saison H I S T O R I Q U E.

Vous en voulez encore ? Les cadets A, les juvéniles B, les U10 et même les U9 s’amusent aussi à gagner leurs championnats. Bah quoi ?

Le FC Barcelone croque Trabzonspor et glane la Youth League