Barça-PSG : le choc du moment

Alors que les listes des blessés notables n’ont eu de cesse de s’allonger dans chaque camp en amont de la rencontre, Barcelone et Paris se retrouvent à Montjuïc ce soir pour ce qui sera le premier gros choc européen de la saison. Une belle opportunité de s’étalonner pour deux candidats déclarés à la couronne continentale en fin de parcours.

Joan García, Gavi, Fermín López, Raphinha d’un côté. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos de l’autre. Sept titulaires et un supersub pas maladroit. Voilà la liste des joueurs qui ne fouleront pas la pelouse du stade olympique de Montjuïc ce 1er octobre 2025. Moins de six mois après un « rendez-vous manqué » en finale de Ligue des champions, la faute à une défense barcelonaise faite de bric et broc et des Intéristes encore conquérants, voilà que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain peuvent enfin croiser le fer. Mais plutôt que ressasser le passé ou compter les absents, attardons-nous sur un choc qui nous fera quoi qu’il arrive saliver.

Un classique de l’histoire récente en C1

Il faut dire que ces deux grands rivaux, plutôt qu’ennemis, ont pris l’habitude de s’affronter régulièrement sur la plus grande des scènes européennes depuis 2013. À 12 reprises en match officiel très exactement, pour un bilan assez équilibré : Paris compte quatre victoires, Barcelone cinq, et les deux formations se sont quittées dos à dos à trois reprises. Pour des matchs souvent spectaculaires.

En effet, ces 12 confrontations ont engendré 49 buts, soit un peu plus de quatre réalisations par match. Ajoutez à cela deux formations leaders respectives de leur championnat et vous avez là un tableau qui se suffit à lui-même, quand bien même le dernier Ballon d’or manquera à l’appel. Ce sera de plus l’occasion pour son dauphin Lamine Yamal, qui revient lui aussi de blessure, de montrer qu’il ne finira pas second deux ans de suite.

Le football offre toujours des revanches, tout le monde veut jouer ces matchs. Pedri

Et comme les absents ont toujours tort, et que nombre de formations aimeraient tout de même aligner le trio qui sera celui du PSG dans l’entrejeu ce mercredi, réjouissons-nous plutôt de retrouver le feu follet blaugrana face à celui qui l’avait grignoté en Ligue des nations en juin dernier, Nuno Mendes. Ce dernier a d’ailleurs été couvert d’éloges par son pendant du côté droit, Achraf Hakimi, en conférence de presse, alors que le Marocain était interrogé sur l’influence de Lamine Yamal : « Je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce qu’on connaît ses capacités dans ce domaine. » Une fin de réponse comme une note de bas de page, pour rappeler que pas grand monde n’a réussi à trouver la parade au nouveau numéro 10 barcelonais ces derniers mois, si ce n’est son coéquipier.

D’autant que les Catalans n’ont pas oublié leurs déboires récents face aux derniers champions d’Europe, qui les ont battus deux fois de suite 4-1 à Barcelone, à l’image de Pedri, bien décidé à laver les affronts du passé, qui ont presque fait oublier la remontada de mars 2017. « Nous tous, supporters du Barça, regrettons d’avoir été à deux doigts de la qualification. Le football offre toujours des revanches, tout le monde veut jouer ces matchs », a ainsi martelé le numéro 8 du Barça face à la presse.

Malgré la rivalité, Pedri et Hakimi n’ont tout de même pas oublié de couvrir de louanges leur adversaire respectif, signe d’un match attendu où l’on devrait jouer au foot plus que se mettre des taquets. Si l’Espagnol a confié préférer « jouer contre des équipes au jeu direct, car elles laissent plus d’espaces », le Marocain a souligné l’opposition à venir entre « deux équipes qui aiment garder le ballon, qui ont de la personnalité avec le ballon », avant d’évoquer une équipe qui « joue avec la même mentalité ».

Un match de poule avant tout

Des papouilles et des provocations entre joueurs qui n’ont trouvé écho que dans un sens du côté des coachs, focus sur la préparation de leur match. Comme un symbole, Hansi Flick n’a pas voulu parler de revanche, parce qu’il n’était pas des dernières déconvenues, mais aussi parce qu’il « se concentre sur le prochain match » plutôt que de penser à ceux déjà joués. S’il a gentiment mis la pression sur ses adversaires du soir, qualifiant Paris de « meilleure équipe de l’année passée en Europe qui a des joueurs et un entraîneur fantastique », il a lui aussi témoigné de son envie de disputer ce premier choc européen : « On est impatients de jouer ce match. »

Next stop: Barça - PSG 🚇 pic.twitter.com/fhUHXZfjIv — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2025

Impatient, Luis Enrique l’est sûrement aussi, lui qui n’a pas manqué de rappeler son amour pour les Culés, club qu’il a longtemps fréquenté et qu’il apprécie toujours d’affronter. « C’est un match sur-mesure pour les deux équipes » s’est-il même amusé, avant de faire retomber la dramaturgie naissante de l’événement, tout en soulignant son admiration pour Pedri. « C’est un match important, mais pas un match déterminant », s’est-il exclamé. Une bonne façon de décrire une rencontre que tout le monde attend avec impatience, mais à laquelle il s’agirait de ne pas donner l’importance qu’elle n’a pas. À Barcelone ce mercredi, c’est avant tout une affiche de prestige qui prendra place, et non pas une rencontre dans le cadre de la phase à élimination directe.

La nouvelle mouture de la Ligue des champions offre des oppositions que l’on n’avait pas l’habitude de voir dès le mois de septembre, mais il n’en restera pas moins que ce ne sera que la deuxième journée d’une phase de ligue longue de huit opus. Paris est bien placé pour savoir que les résultats du début d’automne ne pèseront certainement pas bien lourd lorsque tous les cadors auront passé l’hiver. Pour citer Pedri : « Ce sera l’un des meilleurs matchs du moment. » Ni plus, ni moins. Les joueurs trépignent d’impatience à l’idée de jouer ce match, alors faisons de même avant de le déguster, puis de vite passer à autre chose avant la troisième journée.

En direct : Barça-PSG (0-0)