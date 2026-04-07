Jonathan Tah n’a pas peur des attaquants du Real de Madrid

Solide le colosse. Dans une interview accordée à L’Équipe, le défenseur central du Bayern Munich Jonathan Tah ne met pas sur un piédestal Kylian Mbappé et les attaquants du Real de Madrid qu’il défie ce mardi soir en quarts de finale de Ligue des champions. Le Bavarois a d’abord reconnu que l’attaquant français « possède beaucoup de qualité ». Pour autant, l’Allemand considère qu’« aucun joueur n’est parfait, aussi bon soit-il, tout le monde a des faiblesses ». Des mots auxquels il devra joindre les actes lors de la double confrontation.

Un travail de l’ombre clé de la réussite

Jonathan Tah n’a pas simplement parlé de Kylian Mbappé et des Merengues. L’Allemand a également souligné le travail individuel qui l’anime avant chaque rencontre. Une préparation par la visualisation lui permet de mieux réagir face aux attaquants adverses. « Si tu ne le sais pas à l’avance, tu vas avoir des problèmes. »

Le colosse de Munich a également fait l’éloge de son compère de la défense centrale Dayot Upamecano. « Il a vraiment tout ce qu’il faut pour être un défenseur central moderne. » Un bel hommage au Français de 27 ans qui va disputer son 9e match de la saison en Ligue des champions.

Vous le sentez, Le triplé de Mbappé avant la trentième ?

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