Du mouvement sur le banc du FC Lorient ?

Les Corses en présence, mais jusque quand ? Selon les informations de Ouest-France, l’entraîneur du FC Lorient Olivier Pantaloni et son adjoint Yannick Cahuzac ne devraient pas prolonger leur aventure bretonne. Overdose de fête ou ras-le-bol de ces maillots oranges et noirs ? Nul ne le sait, mais ce qui est certain, c’est que les contrats de ces messieurs s’arrêtent à la fin de la saison.

Comme le rapporte le quotidien, le grand chauve attendait de nouvelles discussions de la part du club, les dernières datant de février et n’ayant pas abouti tandis que Loïc Féry souhaitait boucler sa prolongation pour le centenaire du FCL.

La fin du conte de fée

Les compères corses Pantaloni et Cahu peuvent se targuer d’avoir réveillé le Moustoir. L’ancien tamponneur des pelouses françaises est arrivé en 2024 sous l’ère Régis Le Bris, juste avant que l’ex-tacticien de l’AC Ajaccio ne le rejoigne au mois de juin de cette même année. Après une petite saison en Ligue 2, les Lorientais ont validé une remontée express dans l’élite et se battent aujourd’hui pour tenter de choper une place dans la première partie de tableau.

Mais ça, le père Gourcuff s’en cogne.

Christian Gourcuff boycotte le centenaire du FC Lorient