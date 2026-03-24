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Un invité improbable au centenaire du FC Lorient

TJ
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Un invité improbable au centenaire du FC Lorient

C’est en faisant n’importe quoi qu’on finit invité n’importe où. Pour fêter son centenaire le lundi 6 avril prochain, le FC Lorient organise un match des légendes et a invité l’un de ses anciens joueurs… le temps d’une célébration de titre en Coupe de France ! Souvenez-vous, c’était en 2002, au Stade de France. Les coéquipiers de Jean-Claude Darcheville l’emportaient sur le SC Bastia, quand le vidéaste Rémi Gaillard s’était incrusté avec les Merlus pour fêter le titre et même serrer la main du président de la République de l’époque Jacques Chirac.

En référence à ce moment culte, le FC Lorient a décidé d’inviter Gaillard à son centenaire, en prenant soin de préciser qu’il jouera pour le FC Lorient, et non pour l’équipe des légendes ! « Auteur d’un canular mythique lors de la finale de Coupe de France 2002, Rémi aura enfin l’occasion de porter notre maillot », a précisé le FCL sur X. Éliminé dès le premier tour des élections municipales à Montpellier, il aura sans doute l’occasion de refaire parler de lui à cette occasion.

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