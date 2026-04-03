S’abonner au mag
  • France
  • FC Lorient

Parade nautique, thoniers et fumigènes : les images du centenaire du FC Lorient

TJ
4 Réactions
Parade nautique, thoniers et fumigènes : les images du centenaire du FC Lorient

Lorient sur son 31. Une grande parade nautique avait lieu au large de Lorient ce jeudi 2 avril, pour les célébrations des 100 ans du club merlu. Plusieurs bateaux de toutes tailles ont défilé dans la rade lorientaise sous un beau soleil, ce qui a occasionné de superbes images. Nombre d’ultras du FCL ont ensuite craqué des fumigènes aux couleurs du club pour rendre le spectacle encore plus beau et le moment encore plus historique.

Au-delà de ce que représente pour un club de dépasser le siècle d’existence, ce sentiment d’appartenance au FC Lorient est sans doute aujourd’hui renforcé par la bonne saison du club en championnat, et son équipe attachante. En 100 ans d’existence, Lorient a notamment remporté une Coupe de France (2002), ce qui avait amené le légendaire prank de Rémi Gaillard (invité au match des légendes lundi prochain), deux championnats de Ligue 2 (2020 et 2025) et un championnat de troisième division (1995).

Ça valait bien une célébration digne de ce nom !

Le FC Lorient aurait choisi son directeur sportif

TJ

À lire aussi
Logo de l'équipe Toulouse FC
Emersonn illumine Toulouse
  • Ligue 1
  • J27
  • Toulouse-Lorient (1-0)
Emersonn illumine Toulouse

Emersonn illumine Toulouse

Emersonn illumine Toulouse
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez PSG-Toulouse (3-1)
Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.