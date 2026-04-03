Parade nautique, thoniers et fumigènes : les images du centenaire du FC Lorient

Lorient sur son 31. Une grande parade nautique avait lieu au large de Lorient ce jeudi 2 avril, pour les célébrations des 100 ans du club merlu. Plusieurs bateaux de toutes tailles ont défilé dans la rade lorientaise sous un beau soleil, ce qui a occasionné de superbes images. Nombre d’ultras du FCL ont ensuite craqué des fumigènes aux couleurs du club pour rendre le spectacle encore plus beau et le moment encore plus historique.

Quel accueil à la pointe de Keroman ! Les Merlus Ultras ont célébré l’arrivée de la parade nautique pour les 100 ans du FCL 🔥@FCLorient @KopSudFCL1926 pic.twitter.com/rtnUkByV6s — Le Télégramme Lorient (@TelegLorient) April 2, 2026

Au-delà de ce que représente pour un club de dépasser le siècle d’existence, ce sentiment d’appartenance au FC Lorient est sans doute aujourd’hui renforcé par la bonne saison du club en championnat, et son équipe attachante. En 100 ans d’existence, Lorient a notamment remporté une Coupe de France (2002), ce qui avait amené le légendaire prank de Rémi Gaillard (invité au match des légendes lundi prochain), deux championnats de Ligue 2 (2020 et 2025) et un championnat de troisième division (1995).

Ça valait bien une célébration digne de ce nom !

Le FC Lorient aurait choisi son directeur sportif