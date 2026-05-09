Pronostic Metz Lorient : analyse, cotes et prono [Ligue 1]

Pronostic Metz – Lorient : Découvrez notre analyse complète et pariez sur la victoire de Lorient. Match de Ligue 1 sans enjeu pour Metz déjà relégué.

Informations clés Metz est dernier de Ligue 1, déjà relégué.

Lorient est 9e, assuré du maintien.

Metz sans victoire depuis novembre.

Lorient a tenu tête au PSG (2-2).

Historique : Lorient 2 victoires en 5 matchs.

Infos du match Stade Stade Saint-Symphorien (Metz, France) — capacité 28 176 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 33 Entraîneur Metz Benoît Tavenot Entraîneur Lorient Olivier Pantaloni

Contexte du Match

Metz, relégué en Ligue 1 après sa défaite face à Monaco (1-2), aborde ce match sans enjeu contre Lorient, une équipe qui a déjà assuré son maintien. Actuellement 18e avec seulement 16 points, Metz peine à retrouver la victoire avec une série de 3 défaites et 2 nuls lors de ses cinq derniers matchs. Lorient, pour sa part, occupe la 9e place avec 42 points et se présente en tant que favori, surtout après avoir tenu en échec le PSG (2-2) lors de sa dernière sortie. Pour Metz, il s’agit surtout de sauver l’honneur dans cette fin de saison.

Forme récente — Metz

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 Metz 1-2 Monaco L 2026-04-26 Le Havre 4-4 Metz D 2026-04-19 Metz 1-3 Paris FC L 2026-04-10 Marseille 3-1 Metz L 2026-04-05 Metz 0-0 Nantes D

Forme récente — Lorient

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 PSG 2-2 Lorient D 2026-04-26 Lorient 2-3 Strasbourg L 2026-04-18 Lorient 2-0 Marseille W 2026-04-12 Lyon 2-0 Lorient L 2026-04-05 Lorient 1-1 Paris FC D

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2026-01-04 Lorient 1-1 Metz 2025-01-11 Lorient 0-0 Metz 2024-09-21 Metz 1-1 Lorient 2024-02-04 Metz 1-2 Lorient 2023-11-26 Lorient 2-3 Metz

Forme récente de Metz

Metz a confirmé sa relégation après une série de mauvais résultats. Avec seulement 16 points, son dernier match contre Monaco s’est soldé par une nouvelle défaite. Les Grenats ont concédé beaucoup de buts récemment, notamment lors de leur match nul spectaculaire 4-4 contre Le Havre. La défense reste un point faible avec 72 buts encaissés cette saison, la plus mauvaise de Ligue 1.

Forme récente de Lorient

Lorient a montré des performances mitigées avec une victoire notable contre Marseille (2-0) et un match nul impressionnant au Parc des Princes contre le PSG (2-2). Actuellement à la 9e place, les Merlus ont une attaque capable de faire la différence, bien qu’ils aient concédé quelques défaites récemment. Le Pronostic Crystal Palace Shakhtar Donetsk peut également être une option intéressante pour les amateurs de paris.

Historique des confrontations

L’historique récent entre Metz et Lorient montre une légère domination de Lorient, avec deux victoires lors des cinq derniers affrontements. Les matchs sont souvent serrés, comme en témoigne le dernier 1-1 en janvier 2026. Lorient semble avoir l’ascendant psychologique avant cette rencontre.

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En conclusion, bien que Lorient parte favori, le football reste imprévisible et Metz pourrait surprendre dans ce match sans enjeu pour lui.

Lorient s’impose contre Angers, Metz continue sa longue descente aux enfers