Une belle sanction attend Lukaku à Naples

Le retour va piquer. Si Romelu Lukaku a pu voir Naples sortir vainqueur de son duel face à l’AC Milan, il a certainement entendu les paroles de son directeur sportif. Ce lundi soir, juste avant le match, Giovanni Manna a mis les choses au clair concernant le feuilleton du Belge. « Romelu a décidé de rester en Belgique pour s’entraîner et se rétablir de sa blessure, a-t-il asséné, furieux, au micro de DAZN. Nous ne sommes pas contents, car nous aurions aimé nous entretenir avec lui ici à Naples. Il devrait revenir la semaine prochaine et il sait qu’il y aura des conséquences. »

Le mauvais élève

L’ancien de Chelsea est actuellement toujours en Belgique pour soigner une blessure à la hanche, mais il devrait revenir en Italie d’ici une semaine. Et peu importent les excuses publiques de Lukaku sur ses réseaux : « Je ne pourrai jamais tourner le dos à Naples, jamais. […] Je ne suis pas à 100% physiquement et cela a un impact sur mon mental. » L’absence de son joueur ne passe pas en interne, d’autant que le buteur n’a disputé que 64 minutes en 2026 sous les couleurs du Napoli.

On règle ça sur le ring, sinon ?

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