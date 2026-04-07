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Une belle sanction attend Lukaku à Naples

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Une belle sanction attend Lukaku à Naples

Le retour va piquer. Si Romelu Lukaku a pu voir Naples sortir vainqueur de son duel face à l’AC Milan, il a certainement entendu les paroles de son directeur sportif. Ce lundi soir, juste avant le match, Giovanni Manna a mis les choses au clair concernant le feuilleton du Belge. « Romelu a décidé de rester en Belgique pour s’entraîner et se rétablir de sa blessure, a-t-il asséné, furieux, au micro de DAZN. Nous ne sommes pas contents, car nous aurions aimé nous entretenir avec lui ici à Naples. Il devrait revenir la semaine prochaine et il sait qu’il y aura des conséquences. »

Le mauvais élève

L’ancien de Chelsea est actuellement toujours en Belgique pour soigner une blessure à la hanche, mais il devrait revenir en Italie d’ici une semaine. Et peu importent les excuses publiques de Lukaku sur ses réseaux : « Je ne pourrai jamais tourner le dos à Naples, jamais. […] Je ne suis pas à 100% physiquement et cela a un impact sur mon mental. » L’absence de son joueur ne passe pas en interne, d’autant que le buteur n’a disputé que 64 minutes en 2026 sous les couleurs du Napoli.

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