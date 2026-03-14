Naples renverse Lecce et conforte sa place sur le podium

Naples 2-1 Lecce

Buts : Højlund (46e) et Politano (67e) pour les Partenopei // Siebert (3e) pour les Giallorossi

Le réveil n’avait pas sonné. Surpris d’entrée par Lecce, Naples a dû s’employer pour inverser le cours de la partie et signer un troisième succès consécutif sur le même score (2-1). Cette victoire permet aux Napolitains de conforter leur place sur le podium en repoussant Côme et l’AS Rome à huit longueurs, tout en revenant dans le short du Milan. Tout avait pourtant bien mal débuté pour les locaux, pas encore réveillés et battus sur un corner repris victorieusement par Jamil Siebert (0-1, 3e).

⚡️ | Le Napoli prend l’avantage par l’intermédiaire de Matteo Politano… sur un corner de KEVIN DE BRUYNE ! 🇧🇪⭐️ 📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆#NapoliLecce pic.twitter.com/vRRUssICqJ — DAZN France (@DAZN_FR) March 14, 2026

Une réaction salvatrice

Mené à la pause, Antonio Conte décide de lancer Kevin De Bruyne et Scott McTominay dans la bataille dès le retour des vestiaires. Avec réussite, même si l’égalisation est signée Rasmus Højlund, à bout portant sur un centre de Matteo Politano, parfaitement lancé à droite (1-1, 46e). Le début d’une révolte menée à bien par le piston italien, à la tombée d’un corner botté par son meneur de jeu belge (2-1, 67e). Naples s’est fait peur, mais Naples repart avec les trois points.

C’est bien le plus important.

André-Frank Zambo Anguissa sauve encore Naples