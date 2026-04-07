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José Mourinho allume ses joueurs après un nouveau match nul

CT
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José Mourinho allume ses joueurs après un nouveau match nul

Le Special One a encore frappé. Benfica a concédé le match nul sur la pelouse de Casa Pia (1-1) en Liga Portugal ce lundi. Actuellement troisièmes du championnat, les Águias comptent sept points de retard sur le FC Porto, le leader, à six journées de la fin, compromettant sérieusement les chances de titre.

José Mourinho n’a pas hésité à jeter ses joueurs en pâture, en conférence de presse d’après-match : « À ce moment précis, il y a certains joueurs que je ne veux plus revoir sur un terrain. Je n’ai tout simplement plus envie qu’ils jouent, mais ce sont des actifs du club avec une valeur marchande, même si je ne veux pas continuer avec certains d’entre eux. »

Des invincibles en quête d’une deuxième place

Invaincu depuis le début de la saison en championnat mais avec 9 matchs nuls, Benfica a laissé filer beaucoup de points en cours de route par rapport à ses concurrents, et n’est plus maître de son destin. « Le titre s’éloigne, l’essentiel aujourd’hui, c’est de se battre pour la deuxième place. On ne peut plus compter que sur nous-mêmes », avoue José Mourinho. Seuls les deux premiers de la Liga Portugal participeront pour la prochaine Ligue des champions, alors que le troisième devra se contenter de la Ligue Europa.

Au moins, il pourra déposer sa propre marque des « Invincibles » à la fin de la saison.

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CT

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