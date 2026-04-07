L'antisèche de Donnarumma, volée par un Bosnien, vendue aux enchères

Et si l’antisèche de Gianluigi Donnarumma n’avait pas disparu à Zenica ? Avant le barrage qualificatif pour la Coupe du monde, le gardien italien avait fait ses devoirs en indiquant les habitudes des tireurs de la Bosnie-Herzégovine sur un bout de papier. Un ramasseur de balle a cependant piqué son antisèche pendant la séance de tirs au but. Au bout du compte, Donnarumma n’a réalisé aucun arrêt et l’Italie a été éliminée.

🚨 A Bosnian TV show tracked down Afan Čizmić—the ball boy who STOLE Gianluigi Donnarumma’s penalty cheat sheet during the shootout. 🇧🇦😳 Speaking to FACE TV, he admitted: 🗣️ “I saw something by the towel and knew what it was. I took it and hid it—inside was all the information… pic.twitter.com/iaD2CH7111 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 7, 2026

Le voleur, Afan Cizmic (14 ans), est désormais une star en Bosnie-Herzégovine. Il s’est fait interviewer par les médias nationaux et a même été invité par le diffuseur à suivre l’équipe nationale cet été. Selon son récit, Donnarumma « a pris la serviette et a vu que le mot avait disparu, il l’a cherché, mais ne l’a plus trouvé », ce qui l’a évidemment agacé. La fiche, que l’adolescent montre fièrement à chacune interview, sera prochainement vendue aux enchères. « Nous avons décidé de reverser les bénéfices à une œuvre de charité », a-t-il précisé à Face TV.

Il ferait mieux d’éviter de mettre les pieds en Italie pendant quelques temps.

Gianluigi Donnarumma se venge du gardien bosnien... pour rien