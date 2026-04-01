L'amertume de Spinazzola, 33 ans et toujours aucun Mondial

Génération désenchantée. Pour la troisième fois d’affilée, l’Italie ne participera pas à la Coupe du monde. La Nazionale a vu ses espoirs s’envoler aux tirs au but mardi soir contre la Bosnie-Herzégovine. Leonardo Spinazzola a exprimé toute sa détresse au micro de la RAI. « Je n’arrive toujours pas à croire que nous soyons éliminés comme ça. Après un match si disputé, à dix contre onze… Nous aurions pu marquer trois ou quatre buts et sceller la victoire, estime le latéral italien. C’est une immense déception pour nous, pour l’équipe, nos familles, les Italiens, nos enfants, tous ceux qui croyaient en nous. »

Plusieurs de ses coéquipiers étaient en larmes à la fin du match. « C’est une immense déception de voir ces jeunes pleurer sur le terrain, mais j’espère qu’ils auront de nombreuses autres occasions de retenter leur chance », commente Spinazzola, conscient que sa chance, en revanche, est passée : « Cela fait neuf ans que je suis en sélection et je n’ai toujours pas disputé une Coupe du monde. C’est clair, c’était ma dernière chance de participer à une Coupe du monde. »

Spleenazzola.

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