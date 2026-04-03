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Le FC Lorient aurait choisi son directeur sportif

TJ
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Le FC Lorient aurait choisi son directeur sportif

La bonne pioche ? C’est en tout cas ce que laisse présager la rumeur Demba Ba au FCL, cité comme futur directeur sportif du club. Selon Foot Mercato, l’actuel directeur du football de l’USL Dunkerque serait le profil retenu par les propriétaires américains des Merlus (Black Knight Football Club) pour occuper un poste qui n’est pas encore attribué à Lorient.

Depuis trois ans, Demba Ba s’est distingué pour sa gestion intelligente de l’aspect sportif à Dunkerque (4e de Ligue 2 la saison dernière, actuel 8e du championnat), sa faculté à trouver des coachs au football séduisant et à dénicher des pépites, à l’image du désormais Strasbourgeois Gessime Yassine.

Ces compétences ont sans doute attiré la curiosité du FC Lorient, à l’instar de Bafétimbi Gomis, pourtant novice dans ce domaine. Mais le CV de l’ex-Lyonnais n’aurait finalement pas été retenu par le FCL, qui vient de fêter ses 100 ans d’existence, et dont la restructuration en interne devrait profiter au plus expérimenté Demba Ba.

Affaire à suivre…

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