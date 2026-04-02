Kylian Mbappé loin devant Lamine Yamal !

Qui a le plus gros paquet ? Eh non, il ne s’agit pas de la blague graveleuse du tonton bourré en fin de soirée, mais de la question qu’on peut se poser concernant le bifton amassé chaque mois par les joueurs de Liga. Sans trop de surprise, ce sont Kylian Mbappé et Vinícius Junior qui touchent le plus avec 2 670 000 euros bruts selon L’Équipe, mettant déjà une distance à David Alaba qui gagne tout de même 1 880 000 euros bruts par mois passé au FC Infirmerie à la Casa Blanca.

Les négos entre le Real et Mbappé bloquées ?

Le Kyks va se faire griller la politesse par son pote brésilien, qui, lors de sa prolongation en 2023, a signé un contrat avec un salaire évolutif. Alors qu’il perçoit 16 000 000 euros nets par an aujourd’hui, comptez 18 000 000 euros pour l’an prochain. Mais le champion du monde 2018, entre ses primes et ses droits à l’image qu’il touche à 80%, pourrait bien repasser devant Vini. Tout ça, ce sera chamboulé (ou non) pas les négociations de la prolongation de contrat du numéro 7 madrilène, pour l’instant bloquée par des divergences concernant… la grille salariale du Real et les velléités du joueur.

Derrière ce trio de tête, on retrouve Robert Lewandowski avec un salaire de 1 730 000 euros bruts. De quoi vieillir tranquillement à Barcelone. Le buteur polonais est suivi de près par Jude Bellingham et Jan Oblak, qui culminent à 1 670 000 euros. Ce gratin de blé espagnol comporte toutefois un grand absent : Lamine Yamal. Le gamin du Barça est tout de même loin de notre bon vieux SMIC avec 1 330 000 euros par mois. Un salaire agrémenté de bonus selon L’Équipe, notamment en cas de victoire du Ballon d’or.

Optimus Prime.

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