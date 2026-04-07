Vincent Kompany et Joshua Kimmich se fichent complètement de ce qui se trame au Real Madrid

Mbappé ou pas ? Rien à secouer. Vincent Kompany a amusé la galerie avant de se déplacer sur la pelouse du Real Madrid ce mardi pour le quart de finale aller de Ligue des champions. Alors qu’on lui demande son avis sur l’éventualité d’un adversaire plus fort sans le Kyks et sans Vinícius, le boss bavarois a dézingué tout le suspense en rétorquant : « Cela ne me concerne pas, et croyez-moi, si vous venez aux conférences de presse en Allemagne, nous avons suffisamment de sujets concernant le Bayern Munich. Je n’ai donc pas besoin d’aller régler en plus les problèmes du Real Madrid. »

🎙️ Vincent Kompany et Kimmich pas intéressés par le débat Mbappé/Vinicius#beINSPORTS pic.twitter.com/09wxs8ZUcc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 7, 2026

Pas la peine de demander à Joshua Kimmich

Bon, pas de quoi débattre de l’opinion du Belge, alors peut-être que Joshua Kimmich… Ah non, tout le monde s’en fout ! Le milieu à la coupe de premier de la classe a gentiment rappelé que le football était un sport qui se joue à onze contre onze (bla-bla-bla) et qu’à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne : « Nous n’allons pas jouer en un contre un, ce sera une équipe contre une autre. C’est ce qui fait la beauté d’un sport d’équipe. En conséquence, nous essaierons de gagner indépendamment de Viní Junior ou de Mbappé. Nous savons que le Real Madrid a une très grande qualité d’effectif, une qualité extrême et de grands joueurs. C’est pourquoi nous voulons agir collectivement. »

Mode machine activé.

En direct : Real Madrid - Bayern Munich (0-0)