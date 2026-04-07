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Le coach de Bruges voit les trêves internationales comme des séjours au spa

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Le coach de Bruges voit les trêves internationales comme des séjours au spa

Un hater de plus. Ce lundi marquait en Belgique le début des fameux play-off de fin de saison, et l’entraîneur de Bruges s’agace déjà des effets de la trêve internationale. Si Bruges a remporté son duel face à Anderlecht (4-2), Ivan Leko est sorti de son nid pour piquer une crise auprès de ses joueurs.

« Ils ne s’entraînent pas en équipe nationale. C’est un manque de respect pour notre travail toute l’année, a-t-il fustigé en conférence de presse. Ils revenaient de deux semaines de vacances. Un team-building par-ci, un séjour en spa par-là. »

Des joueurs en vacances

Dans son viseur, quatre joueurs qui ont voyagé pour leur pays ces dernières semaines : Aleksandar Stanković (Serbie), Raphael Onyedika (Nigeria), Joel Ordónez (Équateur) et Nicolò Tresoldi (Allemagne U21). Dans la liste, Stanković et Tresoldi ont été remplacés en cours de match par leur entraîneur.

Rien d’anormal jusqu’ici, mais le manque de condition physique de ses joueurs a fortement contrarié le coach croate : « Normalement, ce sont des machines, et là, ils étaient allongés par terre, victimes de crampes. »

Lekolère.

En Belgique, un beau bordel en seconde division pourrait affecter la D1

AR

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