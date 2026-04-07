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Pourquoi Mbappé a intérêt à ne pas simuler face au Bayern

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Pourquoi Mbappé a intérêt à ne pas simuler face au Bayern

Et si Kylian Mbappé jouait son dernier match de Ligue des champions de la saison ce soir ? L’attaquant du Real Madrid est sous la menace d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Une biscotte contre le Bayern mardi soir, et il manquerait le match retour à Munich. Un gros problème, d’autant qu’il n’est pas le seul merengue dans cette situation inconfortable.

Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et Vinicius Junior seront eux aussi suspendus en cas de carton jaune. C’est difficile à accepter, mais il faudra donc ronger son frein sur les simulations et sur les protestations véhémentes. Le Bayern aura (un peu) moins de questions à se poser : seuls deux joueurs de Vincent Kompany sont sous la menace, Dayot Upamecano et Konrad Laimer.

Jonathan Tah pourra se faire plaisir.

Le Bayern se plaint auprès de l'UEFA

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