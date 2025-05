Massy ou Poissy : où fera-t-il bon vivre pour le PSG ?

C’est désormais plus vraisemblable que jamais : le PSG risque de quitter le Parc des Princes. Deux villes sont en pole pour accueillir le club de la capitale dans les prochaines années : Massy et Poissy. Pour consoler les supporters bientôt orphelins de leur antre, voici sept points qui pourraient les convaincre de déménager.

→ Transports

Dire adieu à son logement est toujours un déchirement, même quand c’est dans le 16e arrondissement de Paris. Exit les quartiers riches de la ville, la station Porte de Saint-Cloud de la ligne de métro 9 ou l’arrêt Porte d’Auteuil de la 10, désormais il faudra se risquer à découvrir les autres départements d’Île-de-France pour voir le PSG. Depuis le Parc des Princes, il faut compter 1h12 de trajet en transport (métro 9, puis RER A) pour se rendre sur le site des usines Stellantis (fusion du Groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles), à Poissy, dans les Yvelines. Les habitants intra-muros en auront constamment pour près d’une heure de route, par les rails comme par la route. L’emplacement du lieu où Massy compte accueillir le champion de France en titre n’est toutefois pas encore connu, soit le secteur commercial des Tuileries, soit la ZAC de la Bonde. La ville de l’Essonne peut se targuer d’être mieux desservie par les transports en commun (RER B, RER C, ligne V du Transilien, futur métro 18 et même gare TGV), mais les temps restent similaires. En cette période de grève, préparez-vous évidemment à partir tôt pour espérer voir le coup d’envoi.

Verdict : avantage pour Massy.

→ Coût de la vie

Pour séduire le PSG, Massy a tablé sur un projet de stade futuriste de plus de 70 000 places. Évidemment, ça coûte bonbon, environ un milliard d’euros, selon Le Journal de l’éco. Avant de déménager à Poissy, il faudra régler une autre affaire de gros sous en convainquant Stellantis de vendre de nouveaux terrains, et donc de réduire son activité automobile. Impossible n’est pas qatari ! Mais il n’y a pas que le foot dans la vie, et là encore les deux villes présentent des caractéristiques quasi identiques à proposer aux nouveaux habitants : 3 950 euros le mètre carré à Poissy contre 3 930 à Massy, 1,97 euro par litre de carburant contre 1,89 et 29% en matière de taxe foncière contre 30,7%.

Verdict : pour le bien nommé site de référence villedereve.fr, Massy gagne d’une courte tête avec un indice de 65%, contre 61 pour Poissy, à ce niveau-là.

→ Environnement

En 2025, il y a des signes qui ne trompent pas. En se rendant sur le site des deux villes, l’une affiche clairement son ambition, quand l’autre se montre trop attentiste. En effet, du côté de Poissy deux onglets sont très rapidement identifiables : déchets et arbres citoyens. Voilà comment on s’adjuge le statut de commune verte. Malgré seulement trois petites fleurs sur le panneau, 70 hectares d’espaces verts jalonnent la ville, notamment la Charmille, le parc Meissonnier ou les bords de Seine pour ne pas dépayser les Parisiens. Première ville de son département à avoir utilisé l’électricité verte en 2009, elle ne laisse aucune chance à son adversaire.

Verdict : avantage Poissy, mais pas sûr que ça intéresse beaucoup QSI.

A partir de 2016, la consommation électrique de la ville de Poissy sera 100% verte #COP21 https://t.co/VLtGiBKoiS pic.twitter.com/INy1jnR0gD — Ville de Poissy (@villepoissy) December 3, 2015

→ Restauration

Les supporters du PSG vont devoir dire adieu au bar des Deux Stades, niché entre le Parc des Princes et Jean-Bouin, ses sandwichs jambon-emmental à 6 balles et ses bières dans des gobelets en plastique. De leur côté, les deux candidats sont à première vue au coude-à-coude du point de vue gastronomique avec 24 restaurants notés plus de 4/5 sur Tripadvisor à Poissy et 23 à Massy. Mais les établissements de la ville de l’Essonne comptent trop peu d’avis pour que cela soit fiable. Et pour être honnête, La Medina, spécialisée dans la cuisine marocaine, donne très envie.

Verdict : avantage Poissy.

→ Sécurité

S’il y a bien un sujet qui passionne (ou inquiète) les Français depuis plusieurs années, c’est la (l’in)sécurité. Villedereve ne s’y trompe pas dans son comparatif en indiquant que Poissy semble bien plus accueillant que Massy dans ce secteur, avec un indice de 63% contre 54%. Avec seulement 6,4 destructions et dégradations de biens annuelles par 1 000 habitants, la commune est dans la moyenne haute au niveau national. Attention à ne pas se croire au paradis : une mère de famille a récemment assuré avoir été victime d’une agression raciste en pleine rue, puisqu’un homme lui aurait arraché son voile et versé un liquide sur une épaule et les cheveux.

Verdict : avantage Poissy, selon Bruno Retailleau.

→ Éducation

Chaque année, de nombreux médias publient leur classement tant attendu des meilleurs lycées de France. Alors que le Parc des Princes est dans le même arrondissement que les lycées Passy-Saint-Honoré et Saint-Jean de Passy, parmi les meilleurs établissements de France, les deux autres communes ne peuvent pas présenter d’aussi beaux arguments. D’après Le Point, le lycée Charles de Gaulles, à Poissy, est le 21e de son département, avec une note globale de 84,07/100, alors que Le Corbusier s’en sort avec un triste 67,47. De son côté, le lycée Parc de Vilgénis est 11e de l’Essonne avec 80,75, quand le Fustel de Coulanges obtient 71,25.

Verdict : avantage Massy au goal-average.

→ Activités

À égalité jusque-là, les deux communes vont devoir se départager sur l’un des critères principaux, l’attractivité. Au niveau culturel, un rapide coup d’œil au site Villedereve permet de se rendre compte que Nasser al-Khelaïfi va devoir se creuser la tête pour choisir où poser ses valises car les deux villes affichent un indice de 51%. Poissy prend un peu d’avance en attirant des touristes avec ses 10 monuments historiques, contre 2 à Massy. La ville de l’Essonne contre-attaque dans une activité majeure, le sport. Avec une diversité de 56% d’associations sportives, Massy, qui fait partie de la moyenne haute française pour ce critère, repasse devant. Les 7 événements de la fête de la musique, contre 2, font espérer Poissy, mais Massy envoie le coup de grâce avec ses 98 associations de loisir, pour seulement 28 en face, et son indice de 87% en matière de loisirs qui la place parmi les meilleures villes de France.

Résultat final : le sésame revient à Massy grâce à cet uppercut fatal.

