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Un champion du monde commentera la Coupe du monde sur M6

CT
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Un champion du monde commentera la Coupe du monde sur M6

Le Lizarazu de la Six est enfin connu. David Larramendy, le président du groupe M6, a dévoilé le dispositif de la chaîne pour la Coupe du monde 2026 à L’Équipe ce vendredi. Détentrice des droits de diffusion de 54 matchs, la chaîne pourra compter sur Samuel Umtiti. Le champion du monde 2018 occupera un rôle de consultant dans l’équipe de commentateurs mobilisés pour les rencontres de la France.

« Aux commentaires des Bleus, nous installons un trio formé de Samuel Umtiti, Benoît Cheyrou et Xavier Domergue, accompagné de Virginie Sainsily en bord de terrain », annonce David Larramendy. En plus des rendez-vous des Tricolores, l’ancien défenseur central accompagnera Julien Brun pour d’autres affiches.

Griezmann et Giroud ont bien été approchés

Pressentis pour faire partie de l’équipe de consultants, Antoine Griezmann et Olivier Giroud ne seront finalement pas de l’aventure. Le patron de M6 explique pourquoi les deux anciens internationaux ne pourront pas apporter leurs expertises : « On a discuté avec beaucoup de gens. Après, tout le monde n’est pas disponible, notamment les joueurs continuant leur carrière professionnelle. Il y avait des sujets d’agendas avec les joueurs que vous venez de citer qui les empêchaient de pouvoir nous accompagner tout le long de la compétition. »

Mais un autre champion du monde fait partie du dispositif : Alain Boghossian, vainqueur en 1998, interviendra dans une émission quotidienne, de 20 heures à minuit sur les ondes de RTL, radio du groupe M6.

Umtiti et Boghossian, deux champions qui ne se quittent plus depuis septembre 2025.

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