Antoine Griezmann décline une offre pour la Coupe du monde 2026

Le mercato des médias. Pas de Grégoire Margotton ni de Bixente Lizarazu cet été : c’est M6 qui détient les droits de la Coupe du monde 2026 en France, la sixième chaîne diffusera 54 des 104 rencontres de la compétition, dont celles de l’équipe de France.

En retraite internationale depuis septembre 2024, Antoine Griezmann s’est vu proposer un poste de consultant sur M6 pour couvrir le tournoi, selon Ouest France. Le média rapporte que le champion du monde 2018 a décliné l’offre, à cause de ses obligations avec Orlando City, son futur club à partir de juillet prochain.

D’autres champions du monde 2018 sollicités

La sixième chaîne de France aimerait attirer d’autres anciens internationaux, vainqueurs du Mondial 2018 en Russie. Olivier Giroud ferait partie des candidats potentiels, lui qui a évoqué la possibilité d’endosser le costume de consultant le 15 mars dernier.

Le groupe M6 aurait également sollicité Raphaël Varane et Hugo Lloris, l’ancien capitaine des Bleus. Ce dernier était déjà invité sur le plateau le 5 décembre, lors du tirage au sort de la phases de poules de la compétition. En mai prochain, le dispositif complet du média généraliste devrait être dévoilé au public.

Il s’agirait de poser une option sur Paul Pogba.

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