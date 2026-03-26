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Paul Pogba enfin buteur avec Monaco

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Paul Pogba enfin buteur avec Monaco

Pour ceux qui se posaient la question, oui Pogba joue encore au foot. La preuve ? Neuf mois après son arrivée sur la Côte d’Azur, la Pioche a enfin marqué son premier but avec l’AS Monaco. Certes en match amical contre Brentford, mais ça reste un événement. Pogba, longtemps empêtré dans ses blessures, retrouve petit à petit son rythme.

La renaissance

À l’entrée de la surface, Pogba glisse une reprise de volée en puissance pour ouvrir le score. Et peu importe si le club de la Principauté s’incline 2-1, voilà la confirmation que Pogba en a encore sous le capot.

Le champion du monde 2018 envoie un message fort, d’autant que le lauréat du meilleur come-back de l’année reprend petit à petit les entraînements collectifs. Ce but s’inscrit parfaitement dans le programme de rééducation prévu par Sébastien Pocognoli, puisque le Belge envisage un retour de Pogboum après la trêve.

Bingo, la trêve se termine dans quelques jours.

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AR

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