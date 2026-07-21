Le beau message d'Iñaki Williams à son frère Nico

On en oublierait presque qu’ils ont 8 ans d’écart. Iñaki Williams a tenu à féliciter son frère Nico, auteur d’une belle passe décisive sur le but de Ferran Torres qui offrait la Coupe du monde à l’Espagne lors de la finale (106e).

« Aujourd’hui, le monde te connaît encore mieux, et tu as inscrit notre nom dans l’histoire, pour toujours. Je t’admire. Je t’aime. Champion du monde », conclut celui qui a choisi de représenter sportivement le Ghana en 2022, le pays de ses parents (28 sélections), avec lequel il a disputé deux matchs du Mondial 2026.

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Une ode aux immigrés

Avant cela, le capitaine de l’Athletic Club, également l’équipe de l’ailier gauche espagnol, rappelait les conséquences positives que son frère a eues sur ceux qui quittent leur pays pour un lendemain plus radieux : « Au-delà du trophée, merci pour ceci : tu as rendu fiers des millions d’immigrés comme nos parents, qui espèrent que leurs enfants pourront un jour vivre ce que tu as vécu. Tu as aussi permis à des millions d’Espagnols de se sentir concernés par notre histoire, qui n’est pas seulement la nôtre, mais celle de tous ceux qui ont tout quitté pour un avenir meilleur. Car tu as atteint les sommets de la réussite et démontré qu’avec du travail et de la persévérance, tout est possible. »

En 1993, un an avant la naissance d’Iñaki, leurs parents commencent leur long voyage vers l’Europe et traversent le Sahara. « Ma mère m’avait dans le ventre lorsqu’elle a sauté le mur à Melilla (enclave espagnole située au nord du Maroc) », disait au journal Le Temps en 2022 le buteur de Bilbao, sa ville d’accueil et de naissance.

On n’oublie jamais d’où l’on vient.

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