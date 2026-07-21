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La mauvaise blague d'un pilote d'avion pendant la finale du Mondial

ABS
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La mauvaise blague d'un pilote d'avion pendant la finale du Mondial

Una bromita qui a fait de nombreuses turbulences. C’est une blague qui restera dans les annales, pas comme la performance de l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde.

Au moment d’annoncer le résultat du match entre les deux sélections à ses passagers, visiblement Argentins, un pilote d’avion n’a pas hésité à laisser une fausse piste, lâchant : « Je sais que ce match a été très disputé jusqu’à la fin, prolongation comprise. Les deux équipes ont tout donné. Mais, malheureusement, dans une finale de Coupe du monde, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Nous tenons donc à féliciter nos compatriotes argentins. » Une annonce qui a fait son effet étant donné que certains passagers ont commencé à s’enlacer et à sauter de joie.

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Un rétropédalage qui a eu son effet

Dans un second temps, le pilote a mis fin à sa blague en lâchant très discrètement : « L’Espagne a gagné. » L’annonce, faite de manière discrète dans le brouaha des célébrations des passagers à cependant eu un effet direct étant donné que l’avion s’est tu, en un rien de temps.

Pas d’applaudissements à l’atterrissage pour lui.

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ABS

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