Samuel Umtiti chambre (gentiment) la Belgique

« Casse la Belgique comme Samuel, Samuel Umtitiiiii »

Jeune retraité, Samuel Umtiti n’a rien perdu de son franc-parler. Dans une vidéo publiée sur le compte de DAZN Belgique, le néo-consultant a adressé un message… très diplomatique aux supporters belges qui n’auraient pas digéré la demi-finale de la Coupe du monde 2018. « À tous les Belges, et j’ai pas mal d’anciens coéquipiers avec qui j’ai joué, je suis vraiment désolé, mais j’ai vraiment fait pour ma nation » , lâche celui qui avait marqué puis cassé la démarche cette nuit de juillet, avant de rappeler le petit détail qui fâche : « Vous aviez une belle équipe, nous aussi. Nous, on était les meilleurs, parce qu’on a gagné cette compétition-là. »

🤝 | Ça fait plaisir d'entendre ça, Samuel. 😏🇫🇷 Découvrez notre interview avec Samuel Umtiti sur l’app DAZN ! 🔗 pic.twitter.com/LwyigFT694 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 12, 2025

« Il ne peut pas y avoir deux gagnants »

Le champion du monde de 31 ans poursuit dans un ton mi-taquin, mi-respectueux : « Vous restez quand même une équipe incroyable à jouer. Soyez fiers de vos joueurs, de ce qu’ils ont fait durant cette compétition, c’est le plus important. » Une manière élégante de rappeler que, sept ans plus tard, la cicatrice est toujours moins ouverte que les buts de Thibaut Courtois.

Et même dans sa nouvelle vie de consultant, Umtiti n’oublie jamais de tacler, toujours avec le sourire.

