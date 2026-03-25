La nouvelle folie administrative posée par les USA avant le Mondial

Et une nouvelle raison de détester le Mondial 2026, une ! Alors que les supporters qui auraient eu l’idée saugrenue de se rendre aux États-Unis pour le Mondial doivent déjà composer avec des coûts exorbitants pour payer les places et les nuits d’hôtel dans les villes hôtes, voilà que certains d’entre eux devront aussi déposer jusqu’à 15 000 dollars de caution pour obtenir un visa.

La nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur début avril, concerne 50 pays, donc cinq qualifiés au Mondial (l’Algérie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Tunisie). S’il a un moment été question d’une interdiction pure et simple de visa de tourisme, les supporters concernés pourront finalement se rendre chez l’Oncle Sam, à condition de mettre la main à la poche : le montant de la caution s’élève à 5 000 dollars pour un enfant et entre 10 000 et 15 000 dollars pour un adulte – sans possibilité de payer une seule caution pour un groupe. Cette somme sera rendue aux touristes si le départ ne dépasse pas la date inscrite sur le visa.

La FIFA tente d’obtenir une exception pour les délégations

Sans tolérer d’exception, la mesure concerne a priori également les joueurs, staffs et tous autres membres des délégations. Et ça, ça inquiète beaucoup la FIFA, rapporte The Athletic. L’instance travaillerait ainsi en interne pour trouver une solution de repli avec l’administration américaine, à moins de 80 jours de la compétition. L’idée serait de fournir des lettres d’invitation aux délégations concernées afin de permettre aux joueurs, entraîneurs et staffs d’être épargnés par la caution, mais sans inclure les familles des joueurs ou les supporters.

Interrogé sur les manœuvres de la FIFA, le département d’État indique simplement que « les mesures et procédures relatives au traitement des demandes de visa sont établies à Washington ». Tout en ajoutant que l’administration américaine « continue de collaborer étroitement avec la FIFA pour soutenir la plus grande et prestigieuse Coupe du monde de l’histoire. »

Au moins, ils ont le sens de l’humour.

On a suivi l’étrange derby entre Oxford et Cambridge