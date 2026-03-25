Un forfait pour le Brésil, et pas n'importe lequel

Le PSG n’a pas pu déplacer ce match, malheureusement… Carlo Ancelotti a confirmé ce mercredi que le capitaine brésilien Marquinhos sera bien absent lors du match amical face à l’équipe de France de ce jeudi soir à Boston : « Marquinhos a un problème, mais il pourrait jouer contre la Croatie. C’est une période importante de la saison. Il y a beaucoup de matchs. Il est tout à fait normal que les joueurs aient quelques petits soucis physiques. »

Un souci à la cuisse droite

Selon les informations de Globo Esporte, le défenseur serait touché à la cuisse droite. Il aurait également eu besoin d’un massage à la fin de l’entraînement de ce mardi à Orlando avant d’être finalement mis au repos.

Marquinhos é poupado novamente em treino da Seleção; Rivaldo faz visita e reencontra Ancelottihttps://t.co/8PUsBhjAej — Cahê Mota (@cahemota) March 24, 2026

Et comme le bonhomme reste le type le plus capé du PSG, toujours est-il qu’il faudrait éviter qu’il se pète vraiment. S’il est notamment ménagé en Ligue 1 depuis le 8 février dernier, c’est pour le préserver pour croiser le fer en Ligue des champions, la compétition que le club de la capitale n’oserait pas considérer comme un truc ajustable.

Au moins, Marquinhos n’aura pas à trembler devant ses copains parisiens.

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