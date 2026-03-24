Cinq arguments implacables pour ne pas reporter Lens-PSG

Le PSG veut tordre le bras du RC Lens pour obtenir un report du match de la 29e journée de Ligue 1, prévu le samedi 11 avril. Et c’est insupportable. Heureusement, les Sang et Or ont des arguments à faire valoir pour obtenir gain de cause auprès de la LFP.

→ Le respect du calendrier

La LFP a fait quelque chose de complètement fou en juin dernier : publier le calendrier de la saison à venir. Une idée révolutionnaire pour que chacun puisse anticiper. S’il existe, c’est pour que l’on s’y tienne. Le PSG sait donc depuis des mois qu’il devra jouer des matchs de championnat au milieu de ses rencontres de Ligue des champions. Des dizaines de clubs en font autant, sans venir chouiner. Il y a des règles, on les respecte.

→ La Ligue 1 n’est pas un faire-valoir

La France est une grande nation, oui ou non ? Est-ce que l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie déplacent des matchs de championnat avant des échéances européennes ? Non. En revanche, le Portugal vient de le faire pour le Sporting… Maintenant, à vous de voir dans quelle catégorie vous voulez que la France boxe. Il est temps de se comporter comme une nation qui compte. Les matchs de Ligue 1 vous gênent ? Vous les prenez par-dessus la jambe ? Vous ne méritez pas notre magnifique championnat. La Ligue 1 n’est pas un faire-valoir, c’est un bijou. Si la LFP n’a placé qu’une seule journée en milieu de semaine (fin octobre), et qu’elle a décidé qu’il n’y en aurait plus du tout en 2026-2027, c’est aussi pour une raison : la Ligue 1 est bien mieux exposée le week-end. Les matchs à 19 heures le mardi ou le mercredi, merci, mais non merci.

→ Lens a dit non

Quelqu’un organise une fête, il prévoit tout depuis des semaines, et un mec relou arrive en disant : « Mouais, en fait ça m’arrange si on décale. » Non, ça ne marche pas comme ça. Un match, ça se joue à deux. La moindre des choses, c’est de respecter la position de son adversaire. Encore plus quand c’est lui qui reçoit pour un match qui peut être déterminant pour le titre. Le communiqué publié par le Racing lundi soir est limpide. Il évoque l’impression que le championnat se retrouve « progressivement relégué au rang de variable d’ajustement au gré des impératifs européens de certains », « une conception singulière de l’équité sportive, dont on peine à trouver l’équivalent dans les autres grandes compétitions continentales ». Le communiqué rappelle aussi qu’en cas de report, Lens serait « privé de compétition pendant 15 jours » puis devrait enchaîner des matchs tous les trois jours. « Il serait donc entendu que le dixième budget du championnat devrait s’adapter aux exigences des plus puissants, au nom d’intérêts qui, manifestement, dépasseraient désormais le cadre domestique, lequel a déjà été allégé ces dernières saisons. » Rien à ajouter.

Communiqué du Racing Club de Lens Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le… pic.twitter.com/qsjBpmJaNN — Racing Club de Lens (@RCLens) March 23, 2026

→ L’odeur de l’indécence

Si le PSG a dépensé plus d’un milliard d’euros sur le marché des transferts depuis l’arrivée de QSI, c’est précisément pour avoir un effectif en capacité de jouer sur tous les tableaux. Plus de 200 millions d’euros lâchés en 2024, quelque 180 millions en 2025… Le PSG ne serait pas capable de préparer un match de Ligue des champions en jouant le week-end d’avant ? Foutaises. Lucas Chevalier, Senny Mayulu, Dro Fernández, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye, Lee Kang-in, Lucas Hernandez… Il y a du monde sur le banc, et ils sont censés pouvoir rivaliser avec l’ogre lensois. Luis Enrique a aussi le droit de piocher quelques talents dans l’équipe qualifiée pour le dernier carré de la Youth League. Si le Stade brestois était en Coupe d’Europe et en faisait la demande, à la limite, on pourrait comprendre… Mais venant du PSG, c’est tout simplement indécent.

→ Les supporters n’ont pas à en faire les frais

La programmation de la rencontre a été annoncée le 6 mars. Cinq semaines avant, conformément aux nouveaux engagements de la LFP en la matière pour « offrir aux clubs, supporters et diffuseurs une meilleure lisibilité et anticipation dans la préparation des matchs ». Et c’est très bien, parce que la SNCF n’est pas du genre à faire de cadeaux sur ses tarifs. Les supporters ont déjà pris leurs dispositions, personnelles et/ou professionnelles, et déboursé des frais. Et là, on changerait tout à deux semaines du jour J ? Tout ça pour déplacer le match que tout le monde attend un mardi ou un mercredi ? La LFP a déjà suffisamment craché à la figure des supporters : il est temps de les respecter.

La réponse cinglante du RC Lens à la suite de la demande parisienne de reporter RCL-PSG