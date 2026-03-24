La réponse cinglante du RC Lens à la suite de la demande parisienne de reporter RCL-PSG

Pas de tapis rouge pour Sa Majesté. Alors que le PSG a demandé le report de ce qui s’apparente au match du titre face au RC Lens, en raison de sa double joute contre Liverpool en quarts de finale de Ligue des champions, le club artésien a répondu sans détour à travers un communiqué des plus acerbes.

« Il nous apparaît en effet qu’un sentiment préoccupant tend à s’installer : celui d’un championnat de France progressivement relégué au rang de variable d’ajustement au gré des impératifs européens de certains, s’indigne l’actuel dauphin du PSG. Une conception singulière de l’équité sportive, dont on peine à trouver l’équivalent dans les autres grandes compétitions continentales. »

Communiqué du Racing Club de Lens Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le… pic.twitter.com/qsjBpmJaNN — Racing Club de Lens (@RCLens) March 23, 2026

Cette histoire semble vraiment chauffer les nerfs des Lensois, qui, déjà à l’image de Pierre Sage, avaient exprimé leur rejet de déplacer la partie devant se tenir le samedi 11 avril prochain. La LFP transmettra sa réponse ce jeudi.

D’iniques conditions de compétition

Le RCL pointe aussi du doigt le fait de devoir se plier aux désirs parisiens tandis que les hommes de Pierre Sage s’apprêtent aussi à composer avec un calendrier chargé par sa demie de Coupe de France face au Toulouse FC le 21 avril prochain. Ne pas jouer pendant deux semaines nuirait au rythme de la bande de Flotov. Et l’écurie du champion du monde 2018 rappelle une chose : le terril à gravir n’est pas le même pour tout le monde, Lens ne disposant pas des mêmes liasses que le club de la capitale.

« Il serait donc entendu que le dixième budget du championnat devrait s’adapter aux exigences des plus puissants, au nom d’intérêts qui, manifestement, dépasseraient désormais le cadre domestique, lequel a déjà été allégé ces dernières saisons (L1 à 18 clubs, arrêt de la Coupe de la Ligue). »

La prochaine réunion en visio de la LFP s’annonce succulente.

Un report face à Paris ? Lens tape du poing sur la table