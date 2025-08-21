S’abonner au mag
La LFP promet une programmation anticipée des matchs de Ligue 1

ARM
ENFIN.

Le mois dernier, les dirigeants de la Ligue avaient admis lors de la conférence de présentation de Ligue 1+ le besoin de progresser sur l’anticipation des horaires des rencontres du championnat au fil de la saison.

Ce jeudi, la LFP a offert une bonne nouvelle aux fans qui se déplacent dans les stades : après des discussions avec beIN Sports et l’Association nationale des supporters (ANS), qui est omniprésente sur la question, l’instance a annoncé qu’elle programmerait encore plus en amont les matchs de Ligue 1 jusqu’à la 20e journée, une fois les tirages au sort des phases de ligue européennes effectuées. Une manière d’« offrir aux clubs, supporters et diffuseurs une meilleure lisibilité et anticipation dans la préparation des matchs », explique la Ligue dans son communiqué.

La programmation des matchs de la 4e à la 16e journée seront donc annoncés au cours du mois de septembre et ceux de la 17e à la 20e journée dès la première semaine de novembre. Le délai de programmation des matchs de Ligue 2 sera également étendu à huit semaines à partir de la 10e journée, contre six semaines auparavant.

Il ne manque plus que diminuer les interdictions de déplacement !

LFP-Canal+ : le ridicule ne paye pas

ARM

