La petite blagounette de Carlo Ancelotti à Luka Modrić

Aux grands maux le grand Modrić. Malgré la victoire du Brésil face à la Croatie lors du match amical de ce mercredi (3-1), Carlo Ancelotti ne semble pas satisfait de la façon dont son équipe fait circuler le ballon (il est si nul que ça, Casemiro ?).

Pour résoudre ce problème, Don Carlo rêverait de Luka Modrić, qu’il a eu sous ses ordres au Real Madrid. Après la rencontre, le coach auriverde a fait un petit câlin à son ancien protégé en lui glissant un doux « Tu as pas un grand-père brésilien, n’est-ce pas ? », une petite blagounette qui a bien fait sourire le Ballon d’or 2018.

👴🏽🇧🇷 Carlo Ancelotti to Luka Modrić: “Do you’ve a Brazilian grandfather, don’t you?” 😂 RoadToUsa26 on Instagram 🎥 pic.twitter.com/QOs6MxUfRd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2026

Tout content de retrouver ses anciens potes

Parti de la Casa Blanca l’été dernier pour un dernier grand défi du côté de l’AC Milan, le capitaine de l’équipe au damier a pu profiter de la fin de cette joute pour bavasser et se marrer un bon coup avec ses anciens coéquipiers comme Vinícius et Endrick, donnant lieu à l’action de la soirée. Le quadra s’est fait soulever (littéralement, hein) par l’actuel buteur lyonnais. Que de complicité.

El abrazo de Luka Modric a Endrick. Estoy llorando mucho 🥹😭🤍pic.twitter.com/x557YQM6wS — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 1, 2026

Un peu de légèreté et d’amour dans ce monde violent.

Neymar est très touché par les critiques à son égard