Capitaine tristesse. Champion d’Europe avec le PSG et l’Italie, Gianluigi Donnarumma a toujours autant de problèmes lorsqu’il s’agit de conquérir le monde. Balayé en finale de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, voilà que le gardien de Manchester City va manquer sa troisième édition du Mondial en juin-juillet.

« Hier soir, j’ai pleuré »

Brassard autour du bras, il n’a pas pu renverser la tendance lors de la séance de tirs au but, malgré quelques parades déterminantes tout au long de la rencontre. Sur Instagram, il a enfin pris la parole, pour lâcher ce qu’il avait sur le cœur, attention, sortez les mouchoirs.

« Hier soir, après le match, j’ai pleuré. J’ai pleuré de déception, car nous n’avons pas réussi à mener l’Italie là où elle mérite d’être, a-t-il déclaré. J’ai pleuré de la profonde tristesse que je ressens, tout comme l’ensemble de l’équipe azzurra dont je suis fier d’être le capitaine, et que je sais, en ce moment même, que vous ressentez aussi, vous, les supporters de notre équipe nationale. »

Au terme d’une soirée décidément compliquée, le portier proche du double mètre n’a pas forcément cherché d’excuse, mais déjà annoncé son intention de retourner se battre pour défendre les couleurs d’un pays qui n’attend que de redorer son blason.

« Les mots ne servent pas à grand-chose maintenant, c’est vrai. Mais il y a une chose que je ressens profondément et que je veux partager avec vous : après une telle déception, il faut trouver le courage de tourner la page, une fois de plus. Et pour cela, il faut beaucoup de force, de passion et de conviction. » Un message de persévérance suivi de quelques poncifs d’unité que n’entendront peut-être pas de la même oreille tous les tifosis, mais qui vise tout de même à passer un peu de pommade sur de bons gros bleus.

À 27 ans, Gigio devrait avoir au moins une dernière chance de rejoindre un jour un Mondial.

Gianluigi Buffon jette les gants à son tour