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Quatre centres de formation français parmi les 12 plus rentables au monde

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Quatre centres de formation français parmi les 12 plus rentables au monde

Cash Investigation : des vedettes et des pépettes. L’Observatoire du football CIES a dévoilé ce mercredi un rapport présentant le classement des clubs dont le transfert de joueurs issus du centre de formation a le plus rapporté cette dernière décennie. Sans grande surprise, c’est le SL Benfica qui arrive en tête, ayant glané quelque 589 millions d’euros, suivi de l’Ajax Amsterdam (454 millions d’euros) et de Chelsea (442 millions d’euros).

Les clubs français bons élèves

Avec 423 millions d’euros amassés, l’Olympique lyonnais prend la médaille en chocolat, bien devant l’AS Monaco (8e avec 378 millions d’euros), le Stade rennais (11e avec 311 millions d’euros) et le PSG (12e avec 306 millions d’euros).

Avec douze écuries dans ce top 100, la France signe un beau résultat. Il s’agit même du pays, après l’Angleterre, qui a récolté le plus de blé en indemnités de transfert ces dix dernières années avec, toujours selon le CIES, 3 milliards d’euros encaissés.

Y a pas que les Daft Punk qui gèrent la French Touch à l’étranger.

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