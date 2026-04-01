L’avis d’Emmanuel Macron sur l’arrêt de Téléfoot

L’arrêt de Téléfoot en a attristé plus d’un an. Jusque dans les hautes sphères de l’État. Dans le cadre d’une interview à ce sujet dans les colonnes de Paris Match, Emmanuel Macron a commenté la fin programmée à l’issue de la saison de l’émission historique de TF1 née en 1977. Le président de la République s’est dit ému de cette décision de mettre fin au programme, qu’il a qualifié de « rituel français » qui proposait « des moments de légende ».

« Un monument de l’histoire sportive et télévisuelle »

« Peu à peu, grâce au talent de ses animateurs, l’émission est devenue le moment où se traitait avec passion et légèreté un sujet capital. Elle s’est imposée comme la réunion de famille hebdomadaire du football français. […] Après tout ce qu’il a fait pour nous, Téléfoot va nous manquer et demeurera comme un monument de notre histoire sportive et télévisuelle », a regretté le chef de l’État et célèbre supporter de l’Olympique de Marseille.

C’est pas facile la vie dans sa France.

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