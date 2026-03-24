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Sortez les mouchoirs, Téléfoot va s’arrêter à la fin de la saison

CMF
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Sortez les mouchoirs, Téléfoot va s’arrêter à la fin de la saison

C’est le moment de chanter en chœur avec Renaud. Comme pressenti ces derniers jours, Téléfoot, l’émission culte de TF1 à l’antenne depuis 1977, va définitivement rendre l’antenne à la fin de la saison.

Comme le rapporte L’Équipe, le directeur des sports de TF1, Julien Millereux, aurait annoncé ce mardi matin aux équipes de Téléfoot l’arrêt de l’émission dans sa forme actuelle. La grande messe footballistique du dimanche matin quitterait la télévision pour migrer vers le seul digital et la plateforme TF1+, via un contenu numérique sans aucun doute tourné vers la jeunesse, mais dont la forme exacte reste à définir.

Une émission multisports dans les cartons

Et pour ceux qui préfèrent rester devant la téloche le dimanche matin histoire de se remettre de la cuite de la veille, TF1 proposera un programme en remplacement. Après Automoto, qui conservera sa case de diffusion, un nouveau magazine multisports devrait prendre ses droits afin de mettre en valeur d’autres sports du groupe, notamment le rugby.

Comme le rapporte Le Parisien, cette émission toute neuve pourrait être présentée par l’inévitable Grégoire Margotton. L’Équipe ajoute qu’avec la fin de Téléfoot, la première chaîne en a aussi profité pour mettre fin au contrat de diffusion des images de la Ligue 1, qu’elle paye à hauteur d’un million d’euros annuel à la LFP.

Si le multisports a le même goût que l’abject jus multifruits, ça s’annonce mal.

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