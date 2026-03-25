L'arrêt de Téléfoot : écran noir pour le foot gratuit et populaire

La nouvelle était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, elle est désormais officielle : Téléfoot ne sera plus programmé sur les antennes de TF1 à partir de la saison 2026-2027. Si l'émission phare du dimanche matin a perdu de sa superbe depuis quelques années, les plus nostalgiques y verront la fin d'une époque : celle d'une certaine idée du football accessible à tous.

Si en 1981, Renaud déplorait de rater la messe footballistique du dimanche matin dans sa chanson J’ai raté Télé-foot en concluant son pamphlet par « C’est qu’la télé c’est très dangereux et le football aussi un peu », à partir de la saison prochaine l’émission culte de TF1 ne sera qu’un lointain souvenir pour les aficionados et marque un peu plus la fin d’une ère. Lancée le 16 septembre 1977 par Pierre Cangioni, Téléfoot est rapidement devenu le rendez-vous incontournable du dimanche matin sur les antennes de la Une. En concurrence directe avec le Jour du seigneur diffusé sur France Télévisions, Téléfoot est devenu la messe des amateurs du ballon rond tous les dimanches de 11h à 12h. Didier Roustan, Thierry Roland, Christian Jeanpierre, Thierry Gilardi, Grégoire Margotton, autant de noms qui ont marqué le paysage audiovisuel français.

Plus qu’une simple émission traitant de l’actualité footballistique, Téléfoot représentait aussi une certaine idée du football populaire et gratuit autour duquel plusieurs générations se retrouvaient pour échanger autour des résumés des matchs de Ligue 1 diffusés sur le câble ou les images des championnats étrangers encore difficile d’accès dans l’Hexagone. Mais également des interviews mythiques, à l’instar de l’intrusion de Franck Ribéry sur le plateau en claquette après l’affaire Anelka en 2010.

À l’aube de ses 50 ans, le programme tirera donc sa révérence en juin prochain, avant le lancement de la Coupe du monde 2026 qui se disputera du 11 juin au 19 juillet prochain. Une disparition, pas vraiment puisque la marque Téléfoot continuera d’exister sur la plateforme digitale TF1+ même si les contours n’en sont pas encore tracés. Une décision qui n’a en tout cas pas laissé de marbre Jean-Michel Larqué qui a longtemps contribué à l’émission : « On a tourné le dos à un football populaire. » À l’heure où le football est partout, tout le temps et désormais accessible au plus grand nombre en instantané, Téléfoot a manqué sa révolution et n’a jamais su se renouveler en profondeur pour conserver son public.

Le virage manqué des années 2010

La transformation du paysage audiovisuel footballistique a peu à peu fait perdre l’intérêt de l’émission. Alors que les réseaux sociaux ont pris le dessus dans les habitudes de consommation du football chez les jeunes générations, l’émission a manqué le virage du numérique et n’a pas su se renouveler pour conserver son public. La marque « Téléfoot » a aussi subi l’échec fracassant de Mediapro lors de la saison 2020-2021 auprès du public. Face à l’offre démultipliée des contenus liés au ballon rond, le rendez-vous du dimanche matin n’est plus devenu incontournable, à l’instar du petit écran qui a perdu de sa superbe face à la concurrence du numérique. La stratégie éditoriale aussi a laissé beaucoup de téléspectateurs sur leur faim. Entre la démultiplication des coupures pubs, la diffusion quasi-instantanée des résumés des rencontres et des buts et les interviews qui faisaient autrefois la force du programme lui a fait perdre au fil du temps son audience. Selon Le Parisien, le programme ne rassemblerait plus que 780 000 téléspectateurs en moyenne aujourd’hui, soit 13,2 % du public alors que son apogée plusieurs millions de fidèles se regroupaient devant leur poste de télévision.

On a tourné le dos à un football populaire. Jean-Michel Larqué

Mais l’une des raisons avancé par le groupe TF1 reste avant tout économique. Alors que le groupe ne diffusera pas le Mondial américain cet été pour la première fois depuis 1974, le football n’est plus le principal cheval de bataille de la Une qui a renouvelé son partenariat avec World Rugby en octobre 2025 pour la diffusion exclusive de la Coupe du monde 2027. L’arrêt de Téléfoot en tant que tel pourrait également permettre à la chaîne privée de renégocier ou mettre fin au contrat de diffusion des images de la Ligue 1 qui s’élève à près d’un million d’euros par an. Résultat adieu le tout football et bonjour le multisport, c’est ce qu’a annoncé la direction du groupe mardi avec l’arrivée sur la plage horaire du dimanche matin 11h d’une émission mettant en lumière d’autres sports dont la chaîne détient les droits comme le rugby et le basket. Une émission qui devrait être pilotée par Grégoire Margotton selon les informations du Parisien, Bixente Lizarazu devrait également y participer. En attendant pour les « fous de Téléfoot » comme Passi il reste encore 12 dimanches avant la date fatidique du 14 juin, jour de fin annoncée du plus mythique des programmes footballistiques.

Notez bien ces noms : ils seront les héros des barrages européens