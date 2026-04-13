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Ronaldinho pas tendre avec Luis Fernandez dans une mini-série diffusée sur Netflix

TC
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Ronaldinho pas tendre avec Luis Fernandez dans une mini-série diffusée sur Netflix

La hache de guerre n’est pas enterrée. Jeudi, Netflix va diffuser une mini-série sur la carrière de Ronaldinho. Un condensé des moments qui ont marqué la carrière du Ballon d’or 2005. Des belles périodes mais également des passages plus difficiles, à l’image de ceux vécus avec son entraîneur au PSG, Luis Fernandez. Et visiblement, le Brésilien n’en pense pas que du bien.

La vie nocturne de Ronaldinho

« L’autre, je n’ai rien à dire. » Voilà les mots que Ronaldinho a prononcé à propos de l’ancien coach parisien.

Peu de mots qui témoignent de la relation conflictuelle qui a animé le vestiaire parisien lors de la saison 2002-2003. Un désamour notamment expliqué par les grosses fiestas du numéro 10 dans les rues de la capitale.

« Des gens qui travaillaient dans le monde de la nuit me disaient qu’il sortait faire la fête les veilles de match. Et qu’il rentrait à 6 ou 7 heures du matin, il se couchait à l’aube », a d’ailleurs raconté Luis Fernandez. Une relation qui a conduit Roni à quitter le PSG pour s’engager avec le FC Barcelone à l’été 2003.

Ça nous aura au moins offert un duo mythique aux Guignols.

Le PSG peut compter sur un renfort pour le match à Anfield

TC

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