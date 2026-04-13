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Le Ghana pleure la disparition d'un jeune joueur après un vol à main armé

CT
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Le Ghana pleure la disparition d'un jeune joueur après un vol à main armé

Le Ghana est en deuil. Ce lundi, la Fédération ghanéenne de football a annoncé le décès de Dominic Frimpong, attaquant du club de Berekum Chelsea, à la suite d’un vol à main armé.

Alors que les joueurs de Berekum Chelsea revenaient d’un match de championnat, leur bus a été pris pour cible par des assaillants armés. Dominic Frimpong a reçu une balle dans la tête, qui lui a été fatale. À 20 ans seulement, l’attaquant qui était prêté par l’Aduana FC, laisse derrière lui tout un pays dans le chagrin.

« L’Association ghanéenne de football reste en contact avec le club et les autorités compétentes, y compris les services de police du Ghana, alors que l’enquête se poursuit sur les circonstances de ce malheureux incident. Nous demandons que toutes les mesures nécessaires soient immédiatement prises pour garantir que justice soit rendue », lit-on dans le communiqué de la fédération.

Un destin prometteur brisé.

A-t-on enterré Manchester City trop tôt ?

CT

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