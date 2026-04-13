Un cadre de l’OM sur le départ ?

Ohé, ohé, capitaine abandonné. Quand Gold a sorti ce titre en 1986, il ne pensait certainement pas à Leonardo Balerdi, né 13 ans plus tard, mais aux yeux des dirigeants marseillais en tout cas, le défenseur argentin vaut de l’or.

La fin de l’aventure ?

Selon les informations de Foot Mercato, ce dernier vaudrait en tout cas aux alentours des 30 millions d’euros. Mais pourquoi s’embêter à valoriser celui qui a perdu le brassard de capitaine depuis l’arrivée d’Habib Beye ? Et bien tout simplement parce que selon Foot Mercato, l’OM et Balerdi auraient acté leur séparation cet été. Une petite bombe du début de semaine quoi.

À Marseille depuis six ans, l’ancien de Boca Juniors et du Borussia Dortmund, devrait donc s’envoler vers d’autres cieux à la fin de la saison, alors que du côté marseillais, on espère le voir briller au Mondial pour faire grimper sa côte. Avec encore deux ans de contrat, l’OM pourrait se montrer en position de force dans de possibles négociations, mais acter un départ aussi tôt en amont du mercato, devrait forcer les dirigeants à le vendre coûte que coûte pour éviter une situation confuse et gênante pour tout le monde.

À quelques encablures d’un record de cartons sous le maillot olympien, voilà un bel objectif à remplir, histoire de ne pas complétement partir sans trophée.

Les quatre profils identifiés pour succéder à Medhi Benatia à l’OM