La belle communion des Lillois autour de Bruno Genesio

La force du groupe. Endeuillé par le décès de son père la semaine dernière, Bruno Genesio n’était pas forcément attendu sur le banc du LOSC pour la rencontre face à Toulouse ce week-end.

S’il a finalement tenu à prendre place aux côtés de ses joueurs, l’émotion était vive au Stadium, et ces derniers n’ont pas manqué de lui montrer leur soutien. En effet, après le premier but des Dogues inscrit par Thomas Meunier, l’ensemble du groupe lillois est venu communier avec son technicien, pour une célébration collective.

La grande émotion de Bruno Genesio après le soutien très appuyé de ses joueurs 🙏 pic.twitter.com/pnRZVl4twv — L1+ (@ligue1plus) April 12, 2026

Ce geste n’a pas manqué d’émouvoir Genesio, revenu sur cette séquence en conférence de presse. « Je dis souvent que la plus belle des reconnaissances vient des joueurs, ceux qu’on dirige, ceux qu’on a dirigés, a-t-il concédé. C’est la plus belle des reconnaissances de les voir faire ce geste auquel je ne m’attendais pas. »

Cette attention montre aussi l’unité qui règne au sein du groupe, comme l’a souligné le technicien : « Forcément, ça m’a beaucoup touché. Ça montre aussi l’esprit de cette équipe, je suis persuadé que c’est aussi grâce à ça qu’on obtient des résultats au haut niveau. »

Ému, Bruno Genesio a finalement eu une dernière pensée pour son père, pour qui il tenait à l’emporter. « Les joueurs ont fait ce qu’il fallait pour m’amener un peu de gaieté dans ce moment difficile, a souligné le coach. Il (son papa) a veillé sur moi sur l’occasion de Toulouse en début de match. Derrière, on a fait ce qu’il fallait pour qu’il soit fier. »

Revenus sur le podium, les Lillois ont désormais toute la fin de saison pour le rendre encore un peu plus fier.

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