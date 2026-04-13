Les quatre profils identifiés pour succéder à Medhi Benatia à l’OM

La liste des volontaires s’élargit. Pendant que les joueurs de l’OM profitent d’un énième stage sous le soleil de Marbella, la direction est lancée dans une course pour trouver le successeur de Medhi Benatia. Comme l’a annoncé Frank McCourt, le directeur sportif du club quittera ses fonctions en fin de saison.

Un premier refus de Ghisolfi

Le poste étant bientôt vacant, le club phocéen ne perd pas une minute. Selon les informations de La Provence, Florent Ghisolfi semblait être la cible numéro un, mais le directeur sportif passé par Lens et Nice a décliné l’offre, préférant rester à Sunderland avec Régis Le Bris.

La nouvelle équipe de McCourt a donc identifié trois autres profils dans sa shortlist. On retrouve le nom de Grégory Lorenzi : le Corse pourrait quitter Brest en fin de saison (comme l’été dernier et celui d’avant, en somme…) et pourrait coller à ce que recherchent les dirigeants marseillais.

De l’autre côté, c’est Julien Fournier qui est mis en avant. Ancien secrétaire général du club durant les années 2004 à 2009, il a passé onze ans à l’OGC Nice. Et puis un dernier nom vient se glisser, celui de l’ex-Parisien Mathieu Bodmer.

Pour se retrouver finalement avec un nom qui n’aura pas du tout été cité, on connaît l’histoire.

Un cadre de l'OM sur le départ ?